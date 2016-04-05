Мандариновый торт с апельсиновой желатиновой заливкой

1 Ингредиенты

2 Для начала надо подготовить продукты для коржей: мандарины вымыть и пропустить через мясорубку с цедрой.

3 Грецкие орехи измельчить.

4 Яйца взбить с сахарным песком до растворения сахара (можно пользоваться миксером, но не надо взбивать в густую пену).

5 К взбитым яйцам с сахаром добавить просеянную муку с содой и перемешать деревянной ложкой.

6 В тесто добавить измельченные мандарины

7 и грецкие орехи.

8 Дно и бока меньшей разъёмной формы смазать растительным маслом без вкуса.

9 Тесто разделить на две части

10 и печь по отдельности в разогретой духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.

11 Для заварного крема : взбить добела желтки с сахаром.

12 Добавить помешивая муку, 2 ст.ложки молока и продолжая помешивать – остальное молоко. Поставить молочную смесь на огонь и, помешивая проварить до густоты.

14 Масло взбить добела и по ложке к взбитому маслу добавлять охлажденный заварной крем (надо обратить внимание на очень важный момент: температура масла и заварного крема, а позднее и белкового крема должны совпадать.

15 В противном случае весь крем свернется и станет зернистым)

16 Залить желатин половиной стакана кипяченной теплой воды.

17 Белки, сахарный песок, ванилин взбить в густую пену.

18 Белковый крем по ложке добавлять в масляной крем и взбить до однородности.

19 Набухший желатин растворить до жидкого состояния на медленном огне, не доводя до кипения.

20 Остудить и перелить в белково-масляно-заварной крем (здесь крем станет жидким, но желатин его доведет его до нужной консистенции).

21 В малую по размеру форму выложить бумагу для запекания , сверху первый корж, налить на него полученный масляно-белково-заварной крем с желатином, сверху ,слегка надавливая - второй корж.

22 Положить форму в холодильник на 6-8 часов (удобно - на ночь).

23 Торт положить в холодильник.

24 Ножом провести по краям охлажденного торта

25 и вынуть его из разъемной формы.

26 Удалить пергаментную бумагу

27 Выложить торт в большую форму, предварительно постелив пергаментную бумагу

28 Приготовить апельсиново-желатиновую заливку. В сотейник с желатином налить полстакана апельсоново-грейпфрутового нектара (сока), оставить для набухания.

29 В отдельной кастрюле нагреть апельсиново-грейпфрутовый сок с сахаром, уварить на медленном огне, не доводя до кипения. Набухший желатин растворить на медленном огне и, слегка остудив, перелить в теплый сок, перемешать, охладить и оставить на полчаса для свертывания.

30 Достать из холодильника торт и залить его апельсиново-грейпфрутовой желатиновой заливкой предварительно украсив апельсиновыми дольками .

31 Положить форму в холодильник еще на 6-8 часов. Достать аккуратно торт из формы и выложить на блюдо.

32 Фрагмент торта в разрезе.