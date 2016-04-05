Кухня Анаит

Мандариновый торт с апельсиновой желатиновой заливкой

Мандариновый торт с апельсиновой желатиновой заливкой
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • Для теста:
  • 4 яйца,
  • 1,5 стакана сахара,
  • 100 мл растительного масла,
  • 4 мандарина(средних, даже крупных),
  • 2 стакана муки, полстакана грецких орехов,
  • 1 неполная чайная ложка соды.
  • Еще необходимо иметь две разъёмые формы Ф25,5 и 27,5 см и бумагу для выпекания.
  • Для заварного крема:
  • 4 желтка,
  • 2 стакана молока,
  • 1 ст.ложка муки,
  • щепотка ванилина,
  • 200 г сливочного масла.
  • Помимо заварного крема готовится белковый,
  • который после взбивания в густую
  • пену соединяется с с заварным:
  • 4 белка,
  • 1,2 стакана сахара,
  • щепотка ванилина,
  • 2 ст. ложки желатина
  • Для желатиновой заливки торта:
  • 850-900 мл апельсиново-грейпфрутового нектара (сока),
  • 1 ст.ложка сахара,
  • 2,5-3 ст.л. гранулированного желатина.

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕЦЕПТAМандариновый торт с апельсиновой желатиновой заливкойС ФОТО

Этот торт тоже может показаться “трудным” . Однако, если “покопаться”, то выходит, что он состоит опять таки из 2 бисквитных коржей, смазанных заварным белково-желатиновым кремом и залитым цитрусовым желатиновым соком. От обычных сдобных бисквитов этот торт отличается тем, что вместо привычных мацуна, кефира или сметаны, в тесто выкладывается мандарин со своим соком и кожурой , который и придает ароматный цитрусовый вкус торту. А благодаря желатиново- сливочному крему и апельсиновой заливке, торт буквально тает во рту.

Категория Блюд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

по любым вопросам обращаться по почте
kuxnyaanait@gmail.com
© 2020 KUXNYAANAIT.RU
x