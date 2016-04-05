Мандариновый торт с апельсиновой желатиновой заливкой

ИНГРЕДИЕНТЫ
- Для теста:
- 4 яйца,
- 1,5 стакана сахара,
- 100 мл растительного масла,
- 4 мандарина(средних, даже крупных),
- 2 стакана муки, полстакана грецких орехов,
- 1 неполная чайная ложка соды.
- Еще необходимо иметь две разъёмые формы Ф25,5 и 27,5 см и бумагу для выпекания.
- Для заварного крема:
- 4 желтка,
- 2 стакана молока,
- 1 ст.ложка муки,
- щепотка ванилина,
- 200 г сливочного масла.
- Помимо заварного крема готовится белковый,
- который после взбивания в густую
- пену соединяется с с заварным:
- 4 белка,
- 1,2 стакана сахара,
- щепотка ванилина,
- 2 ст. ложки желатина
- Для желатиновой заливки торта:
- 850-900 мл апельсиново-грейпфрутового нектара (сока),
- 1 ст.ложка сахара,
- 2,5-3 ст.л. гранулированного желатина.
Этот торт тоже может показаться “трудным” . Однако, если “покопаться”, то выходит, что он состоит опять таки из 2 бисквитных коржей, смазанных заварным белково-желатиновым кремом и залитым цитрусовым желатиновым соком. От обычных сдобных бисквитов этот торт отличается тем, что вместо привычных мацуна, кефира или сметаны, в тесто выкладывается мандарин со своим соком и кожурой , который и придает ароматный цитрусовый вкус торту. А благодаря желатиново- сливочному крему и апельсиновой заливке, торт буквально тает во рту.
- 1Ингредиенты
- 2Для начала надо подготовить продукты для коржей: мандарины вымыть и пропустить через мясорубку с цедрой.
- 3Грецкие орехи измельчить.
- 4Яйца взбить с сахарным песком до растворения сахара (можно пользоваться миксером, но не надо взбивать в густую пену).
- 5К взбитым яйцам с сахаром добавить просеянную муку с содой и перемешать деревянной ложкой.
- 6В тесто добавить измельченные мандарины
- 7и грецкие орехи.
- 8Дно и бока меньшей разъёмной формы смазать растительным маслом без вкуса.
- 9Тесто разделить на две части
- 10и печь по отдельности в разогретой духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.
- 11Для заварного крема : взбить добела желтки с сахаром.
- 12Добавить помешивая муку, 2 ст.ложки молока и продолжая помешивать – остальное молоко. Поставить молочную смесь на огонь и, помешивая проварить до густоты.
- 13Остудить.
- 14Масло взбить добела и по ложке к взбитому маслу добавлять охлажденный заварной крем (надо обратить внимание на очень важный момент: температура масла и заварного крема, а позднее и белкового крема должны совпадать.
- 15В противном случае весь крем свернется и станет зернистым)
- 16Залить желатин половиной стакана кипяченной теплой воды.
- 17Белки, сахарный песок, ванилин взбить в густую пену.
- 18Белковый крем по ложке добавлять в масляной крем и взбить до однородности.
- 19Набухший желатин растворить до жидкого состояния на медленном огне, не доводя до кипения.
- 20Остудить и перелить в белково-масляно-заварной крем (здесь крем станет жидким, но желатин его доведет его до нужной консистенции).
- 21В малую по размеру форму выложить бумагу для запекания , сверху первый корж, налить на него полученный масляно-белково-заварной крем с желатином, сверху ,слегка надавливая - второй корж.
- 22Положить форму в холодильник на 6-8 часов (удобно - на ночь).
- 23Торт положить в холодильник.
- 24Ножом провести по краям охлажденного торта
- 25и вынуть его из разъемной формы.
- 26Удалить пергаментную бумагу
- 27Выложить торт в большую форму, предварительно постелив пергаментную бумагу
- 28Приготовить апельсиново-желатиновую заливку. В сотейник с желатином налить полстакана апельсоново-грейпфрутового нектара (сока), оставить для набухания.
- 29В отдельной кастрюле нагреть апельсиново-грейпфрутовый сок с сахаром, уварить на медленном огне, не доводя до кипения. Набухший желатин растворить на медленном огне и, слегка остудив, перелить в теплый сок, перемешать, охладить и оставить на полчаса для свертывания.
- 30Достать из холодильника торт и залить его апельсиново-грейпфрутовой желатиновой заливкой предварительно украсив апельсиновыми дольками .
- 31Положить форму в холодильник еще на 6-8 часов. Достать аккуратно торт из формы и выложить на блюдо.
- 32Фрагмент торта в разрезе.
- 33Приятного аппетита!